    दिल्ली मेट्रो के स्टाफ क्वार्टर में लगी भीषण आग, पति-पत्नी और बच्ची की जलकर मौत

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:07 AM (IST)

    दिल्ली के आदर्श नगर में मेट्रो स्टाफ क्वार्टर में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के तीन सदस्यों, पति अजय, पत्नी नीलम और उनकी 10 वर्षी ...और पढ़ें

    बाहरी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में दिल्ली मेट्रो स्टाफ क्वार्टर में आग लग गई। सोशल मीडिया

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में दिल्ली मेट्रो स्टाफ क्वार्टर में आग लग गई। यहां एक कमरे सो रहे पति-पत्नी और मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई।

    दमकल विभाग के मुताबिक, उन्हें बीती रात को 2:39 पर डीएमआरसी क्वार्टर के घरेलू सामान में आग लगने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद छह गाड़ियों को मौके पर आग बुझाने के लिए भेजा गया था।

    दमकल विभाग के अनुसार, पांचवें फ्लोर पर आग लगी थी। इस आग में जब दमकल की टीम अंदर पहुंची तो वहां पर तीन लोगों के शव जली हालत में मिले।

    मृतकों की पहचान 42 वर्षीय अजय, 38 वर्षीय नीलम और 10 वर्षीय जान्ह वी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।

    सुबह 06:40 बजे आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल अधिकारी ने बताया कि आग एक कमरे में घरेलू सामान में लगी थी, जिससे कमरे में तीन जली हुई लाशें मिलीं। आग बुझाने के दौरान एक फायरकर्मी राकेश के हाथ में चोट लग गई, उसे जगजीवन अस्पताल ले जाया गया, जिन्हें प्राथमिक उपचाल के बाद छुट्टी दे दी गई।

     