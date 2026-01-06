Language
    Sonipat Accident: एनएच-44 के नांगल खुर्द फ्लाईओवर पर स्कूटी ट्रक में घुसी, दिल्ली के तीन दोस्तों की मौत

    By Satish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:41 AM (IST)

    सोनीपत में एनएच-44 के नांगल खुर्द फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूटी सवार दिल्ली के तीन दोस्त ट्रक में जा घुसे। हादसे में दो की मौके पर ही मौत ह ...और पढ़ें

    एनएच-44 के नांगल खुर्द फ्लाईओवर पर हादसा हुआ।

    संवाद सहयोगी जागरण, राई। एनएच-44 पर सोमवार शाम स्कूटी सवार तीन दोस्तों की स्कूटी ट्रक में घुस गई। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक ने अस्पताल में दम तोड़ा। हादसा नांगल खुद फ्लाईओवर की दिल्ली से पानीपत लेन में हुआ। तीनों ने हेलमेट नहीं लगा रखे थे।

    दुर्घटना के बाद ट्रक चालक अपने वाहन को छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना में जान गंवाने वाले तीनों युवक दिल्ली रोहिणी के रहने वाले थे। मरने वालों में एक अपने घर का इकलौता बेटा था। दुर्घटना के बाद हाईवे पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही।

    ट्रक चालक के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा

    पुलिस को शाम करीब साढ़े चार बजे सूचना मिली कि टीडीआइ एक्सपानिया सोसायटी के सामने एनएच-44 के फ्लाइओवर पर ट्रक से टकराकर स्कूटी सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि स्कूटी सवार तीन में से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

    एक घायल को पास ही निदान अस्पताल में ले जाया गया था जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मृतकों की देर तक पहचान नहीं हो सकी थी।

    जांच अधिकारी मुरथल थाने के एएसआइ सुशील ने बताया कि काले रंग की स्कूटी का नंबर डीएल 11 पी 0292 दिल्ली में रजिस्टर है। रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मृतकों के स्वजन से संपर्क किया गया। मृतकों की पहचान दिल्ली के रोहिणी के कृष्ण विहार के रहने वाले 20 वर्षीय मयंक शर्मा पुत्र विजय शर्मा, उसके दोस्त दीपक और तुषार के रूप में हुई है।

    दोनों दोस्त भी पड़ोसी बताए गए हैं। प्राथमिक जांच में पता चला है कि संभवतः ट्रक चालक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रही स्कूटी उसमें जा घुसी। स्कूटी आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईञ मयंक के पिता विजय की अपनी फैक्ट्री है। वह घर का इकलौता बेटा था। मयंक के दादा की रविवार को ही तेरहवीं हुई थी।

    शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवाया गया है। मामले में स्वजनों की शिकायत के आधार परएफआइआर दर्ज की जाएगी। मंगलवार को तीनों का पोस्टमार्टम होगा।