28 सालों से डॉ. झटका बनकर घूम रहा था राजिंदर बैरागी, पुलिसवाले की हत्या में था फरार; कैसे हुई गिरफ्तारी?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 28 सालों से दिल्ली और हरियाणा पुलिस के लिए सिरदर्द बना राजिंदर बैरागी उर्फ डॉ. झटका आखिरकार दबोचा गया। वह हरियाणा पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में 28 साल से फरार चल रहा था। उसे भगोड़ा घोषित भी किया गया था।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपराधी राजिंदर बैरागी उर्फ डॉ. झटका को मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मुंगौली से गिरफ्तार किया गया। 28 साल पहले फरार होकर डॉ. झटका मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले के मुंगावली में भाग गया था।

कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे? दिल्ली पुलिस के अनुसार, एक बड़े अभियान के दौरान अपराधी राजिंदर बैरागी को मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मुंगौली से ढूंढ लिया गया। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया गया। यह अभियान जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया है।

कैसे बना डॉक्टर झटका? मध्य प्रदेश जाने के बाद उसने अपना नाम बदलकर राजिंदर सिंह यादव रख लिया था। इसके बाद 2003 में उसने शादी कर ली। उसकी पत्नी वहां के एक सरकारी अस्पताल में काम करती है। इस दौरान उसने वहां खुद को एक झोलाछाप डॉक्टर के रूप में स्थापित किया, जिसके बाद स्थानीय लोग उसे डॉ. झटका कहने लगे थे।

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आरोपी पर दिल्ली व हरियाणा में हत्या के प्रयास के कई मामले और यूपी पुलिस की हिरासत से हथकड़ी समेत भागने के मामले में वांछित था। इसके ऊपर दिल्ली, हरियाणा और यूपी में 10 मामले दर्ज हैं। डीसीपी क्राइम ब्रांच चंदर कुमार सिंह के अनुसार, क्राइम ब्रांच ने जनकपुरी थाने के 1997 के दो पुराने मामलों की जांच शुरू की तो राजिंदर के बारे में पता चला, जो लंबे समय से फरार था।

कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित 2008 में रोहिणी कोर्ट ने दो मामलों में उसे भगोड़ा घोषित कर रखा था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने राजिंदर की तलाश शुरू की तो पता चला कि आरोपी ने मध्य प्रदेश में फर्जी दस्तावेज बनाकर अपनी एक नई पहचान बना ली है।