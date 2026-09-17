जंतर-मंतर पर बैन कैसे लगा सकते हैं? करणी सेना का प्रदर्शन कैंसिल करने पर HC का दिल्ली पुलिस से सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक कैसे लगाई जा सकती है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने पुलिस से पूछा कि ऐसा आदेश कैसे जारी किया जा सकता है।

आशंका के आधार पर रोक पर सवाल

पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पुलिस को आशंका है कि कुछ लोग आएंगे, प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने का फैसला कैसे किया जा सकता है। अ

दालत ने कहा कि पिछली सुनवाई में भी स्पष्ट किया गया था कि पुलिस प्रदर्शन की अनुमति देते हुए प्रदर्शनकारियों पर पाबंदियां या शर्तें लगा सकती है।

कुछ घंटे प्रदर्शन करने की बात

पीठ ने कहा कि प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर कुछ ही घंटों के लिए रहेंगे और वहां से आगे भी नहीं बढ़ेंगे। ऐसे में पुलिस उन्हें प्रदर्शन करने से कैसे मना कर सकती है, इस पर अदालत ने सवाल उठाया।