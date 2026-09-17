सत्य निकेतन इमारत गिरने के मामले में किरण बेदी पहुंचीं दिल्ली हाई कोर्ट, केंद्र सरकार ने किया विरोध

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत गिरने से जुड़ी याचिका में पक्षकार बनाने की मांग को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उप-राज्यपाल किरण बेदी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। हालांकि, अर्जी का केंद्र सरकार ने विरोध किया है।

वहीं, इस मामले पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि अदालत एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर किरण बेदी के बड़े अनुभव का लाभ उठा सकती हैं। वहीं, केंद्र सरकार व एमसीडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने कहा कि उन्हें बेदी के पक्षकार बनने का विरोध करने के निर्देश मिले हैं। देश की एक जिम्मेदार नागरिक उन्होंने कहा कि वह बेदी की ओर से दायर पक्षकार बनने की अर्जी पर आपत्ति जताते हुए जवाब दाखिल करेंगे। पीठ ने कहा कि किरण बेदी, देश की एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उनके पास काफी अनुभव है और यह व्यापक जनहित का मामला है।

MCD को जवाब दाखिल करने का निर्देश पीठ ने यह भी कहा कि हम उनके लंबे अनुभव का हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। पीठ ने इसके साथ ही किरण बेदी की अर्जी को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार व एमसीडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।