दिल्ली में हॉट एयर बैलून की सवारी कितनी सुरक्षित? नियम, कंट्रोल्ड फ्लाइट और सुरक्षा मानकों पर रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में सराय काले खां के बांसेरा पार्क में हॉट एयर बैलून की सवारी शुरू हो रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से सफल ट्रायल और DGCA की मंजूरी के बाद दिल्लीवासी 150–200 फीट की ऊंचाई तक हॉट एयर बैलून राइड का आनंद ले सकेंगे।

लेकिन इन सबके बीच एक आम सवाल भी उठता है, आखिर दिल्ली में हॉट एयर बैलून की सवारी कितनी सुरक्षित है। जहन में एक सवाल ये भी आता है कि क्या यह बैलून दिल्ली एयरपोर्ट से उड़न भरने या लैंड करने वाले एयरक्राफ्ट के रूट में आएगा? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब।

बैलून को सुरक्षित क्यों माना जा रहा?

DGCA की विशेष अनुमति और सख्त नियम

डीजीसीए ने बैलून उड़ाने की अनुमति सीमित अवधि और नियंत्रित ऊंचाई के साथ दी है। इसे भी जानते हैं।

अधिकतम ऊंचाई: 200 फीट

200 फीट औसत ऑपरेटिंग ऊंचाई: 120–150 फीट

ये हॉट एयर बैलून रस्सियों से बंधा और फ्री-फ्लाइट नहीं हैं। इससे ये हर वक्त नियंत्रण में हैं।

ATC ने निर्धारित किया है निश्चित समय

हॉट एयर बैलून ATC के साथ समन्वय में ही उड़ाया जाएगा। उड़ान का समय तय रहेगा।

सुबह: 3–4 घंटे

3–4 घंटे शाम: 3–4 घंटे

ATC को यह पता रहेगा कि बैलून कितनी देर, किस ऊंचाई और किस स्थान पर है। इसलिए हवाई निगरानी के दायरे में यह पूरी तरह सुरक्षित रहता है।

जमीन से बंधा रहेगा बैलून

यह फ्री फ्लाइंग बैलून नहीं है। चार भारी क्षमता वाली रस्सियां (प्रत्येक की क्षमता 7 टन) बैलून को जमीन से बांधे रखती हैं। इसका मतलब है कि इस बैलून की दिशा और ऊंचाई नियंत्रित रहेगी। हवा के साथ बह जाने का जोखिम नहीं है।