दिल्ली में आज से शुरू होगी हॉट एयर बैलून राइड, बांसेरा पार्क में 150 फीट ऊंचाई की रोमांचक सैर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्लीवासी शनिवार से सराय काले खा स्थित बांसेरा पार्क में हाट एयर बैलुन की सवारी का आनंद ले सकेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में वीके सक्सेना ने इसी पार्क में इसका ट्रायल कराया था और इसकी सवारी भी की थी।

डीडीए ने जुलाई में यमुना स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, कामनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और यमुना तट पर असिता और बांसेरा में स्थित दो अन्य स्थलों सहित चार स्थानों पर इन गतिविधियों के संचालन के लिए अंतिम रूप दिया था। 150 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 3000 रुपये होगी, जिसमें कर शामिल नहीं होंगे।