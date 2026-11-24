जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में साइबर ठगी की एक बड़ी घटना सामने आई है। हांगकांग में बैठे साइबर अपराधियों ने दक्षिण दिल्ली स्थित एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) के सिस्टम को हैक कर महज डेढ़ घंटे के भीतर 41.27 करोड़ रुपये की चपत लगा दी।

यह राजधानी में हाल के दिनों में दर्ज की गई सबसे बड़ी साइबर धोखाधड़ी में से एक है। 96 बैंक खातों में ट्रांसफर की गई रकम दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस ने कटवारिया सराय के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया स्थित इस कंपनी की लीगल टीम की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच में पता चला कि हैकर्स ने कंपनी के खातों से कम से कम 96 अलग-अलग बैंक खातों (म्यूल अकाउंट्स) में यह रकम ट्रांसफर की। शुरुआती तकनीकी जांच में इस अपराध में इस्तेमाल किए गए कई आईपी एड्रेस हांगकांग के पाए गए हैं।

तीन महीने में 13 कंपनियों से 65 करोड़ की ठगी पिछले तीन महीनों में चीन, हांगकांग और पाकिस्तान में सक्रिय साइबर अपराधियों ने दिल्ली-एनसीआर की कई एनबीएफसी कंपनियों को निशाना बनाकर 65 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है।

इस दौरान दिल्ली-एनसीआर की 13 कंपनियों ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस जांच में साइबर ठगी का एक बिल्कुल नया पैटर्न उजागर हुआ है। अब अपराधी आम लोगों को 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर फंसाने के बजाय सीधे वित्तीय कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगा रहे हैं।

एआई टूल से सिस्टम में सेंध लगाने का मामला डीसीपी गौरव त्यागी का कहना है कि कई छोटी एनबीएफसी कंपनियों ने अपने साइबर सुरक्षा सिस्टम को अपडेट नहीं किया है। हैकर्स इन्हीं कमजोरियों को पहचान कर सिस्टम में घुसपैठ करते हैं।

एक मामले में तो सिस्टम तोड़ने के लिए एआई-संचालित हैकिंग टूल का इस्तेमाल भी पाया गया है। हैकर्स सिस्टम में घुसकर ऐसे लोन की पहचान करते हैं, जो मंजूर तो हो चुके होते हैं लेकिन जिनका भुगतान बाकी रहता है।