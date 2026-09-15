किसाऊ बांध परियोजना पर ऐतिहासिक समझौता: अमित शाह की मौजूदगी में 6 राज्यों ने किए दस्तखत, किसे मिलेगा कितना पानी
किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर मंगलवार को छह राज्यों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री अमित ...और पढ़ें
HighLights
किसाऊ बांध परियोजना पर छह राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता संपन्न।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में समझौते पर हस्ताक्षर।
हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली को मिलेगा टोंस नदी का पानी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर टोंस नदी पर प्रस्तावित किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना से वितरण को लेकर मंगलवार को छह राज्यों के बीच एतिहासिक समझौता हो गया।
नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल की हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
किस राज्य को मिलेगा कितना पानी?
करीब 15,000 करोड़ रुपये की परियोजना के पूरा होने पर हरियाणा को 836 क्यूसेक पानी, उत्तर प्रदेश को 543.2 क्यूसेक, राजस्थान को 163.52 क्यूसेक और दिल्ली को 105.28 क्यूसेक पानी मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मुद्दे पर कुछ देर में हरियाणा भवन में मीडिया से बात करने वाले हैं।