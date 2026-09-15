किसाऊ बांध परियोजना पर ऐतिहासिक समझौता: अमित शाह की मौजूदगी में 6 राज्यों ने किए दस्तखत, किसे मिलेगा कितना पानी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर टोंस नदी पर प्रस्तावित किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना से वितरण को लेकर मंगलवार को छह राज्यों के बीच एतिहासिक समझौता हो गया।

नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल की हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।