हिंदू कॉलेज की छात्राओं ने अभिमन्यु-अभिनव को शिनाख्त परेड में पहचाना, तीसरे आरोपित की तलाश तेज

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुखर्जी नगर के हकीकत पार्क के पास हिंदू काॅलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ और उन्हें कार में खींचने के प्रयास के मामले में मंगलवार को शिनाख्त की प्रक्रिया पूरी हो गई।

न्यायिक हिरासत में बंद आरोपित अभिमन्यु और अभिनव की दोनों छात्राओं ने पहचान कर ली। सोमवार को जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मंगलवार को दोनों छात्राओं से आरोपितों की पहचान कराई गई।