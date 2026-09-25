हिंदू कॉलेज में बढ़ा तनाव, शिक्षक संगठन ने प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल को HCSA से निकाला; प्रस्ताव पास

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हिंदू कॉलेज में शिक्षक संगठन एचसीएसए और कॉलेज प्रशासन के बीच विवाद अब संगठन की सदस्यता तक पहुंच गया है। गुरुवार को हुई एचसीएसए की आपात बैठक में प्राचार्य प्रो. अंजू श्रीवास्तव और उप-प्राचार्य प्रो. रीना जैन को शिक्षक संगठन की सदस्यता से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

बैठक में दोनों के खिलाफ संगठनात्मक स्तर पर यह कदम उठाने के साथ ही आगे की रणनीति तय करने के लिए कार्यकारिणी को अधिकृत किया गया। एचसीएसए की ओर से पारित प्रस्ताव में प्राचार्य और उप-प्राचार्य को संगठन से हटाने के पीछे मौजूदा विवाद और संगठन के साथ उनके संबंधों को लेकर असहमति को आधार बनाया गया है।

हालांकि, संगठन ने प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है। सदस्यता समाप्त करने के प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया संगठन के नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी। बैठक में गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन की ओर से तीन शिक्षकों को जारी शो-कॉज नोटिस का मुद्दा भी उठा।

एचसीएसए ने नोटिस जारी होने पर जताई आपत्ति एचसीएसए ने अध्यक्ष डॉ. रतन लाल और सचिव डॉ. शंकर कुमार समेत तीन सदस्यों को व्यक्तिगत क्षमता में नोटिस जारी किए जाने पर आपत्ति जताई। संगठन के मुताबिक, संबंधित सदस्य 18 अगस्त और आठ सितंबर को हुई बैठकों में लिए गए सामूहिक और सर्वसम्मत निर्णयों के आधार पर अपनी भूमिका निभा रहे थे।