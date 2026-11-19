जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पहाड़ों में कभी घरों तक सीमित रहने वाली कई चीजें अब कारोबार का रूप ले रही हैं। सेब, आड़ू, आलूबुखारा और खुबानी जैसे फलों से जैम तैयार हो रहा है तो पारंपरिक पहाड़ी ऊन से शाल और स्टाल की बुनाई हो रही है।

भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हिमाचल प्रदेश का मंडप इसी बदलती तस्वीर को सामने रख रहा है। यहां छोटे कारोबारियों, महिला उद्यमियों और पारंपरिक कारीगरों ने अपनी मेहनत को बड़े बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की है। सिरमौर की रुहानी तोमर और रितिका तोमर पहाड़ी फलों को जैम में बदलकर ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं। आड़ू, आलूबुखारा और खुबानी से तैयार जैम की कीमत 275 रुपये रखी गई है। महिलाओं को गांव में ही मिले रोजगार के अवसर उनका प्रयास स्थानीय फलों को बाजार में पहचान दिलाने के साथ महिलाओं के लिए गांव में ही रोजगार के अवसर तैयार करना है। वहीं बिलासपुर की इंद्रा ठाकुर पहाड़ी स्वाद को चटनियों, अचार और घी के जरिये दिल्ली तक लाई हैं।