दीपावली-छठ पर कंफर्म सीट की टेंशन होगी कम, हजरत निजामुद्दीन-प्रयागराज के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने हजरत निजामुद्दीन से लेकर प्रयागराज तक विशेष ट्रेन चला रही है। इसमें वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जा रहे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि साप्ताहिक विशेष ट्रेन का 20 अक्टूबर से शुरू होकर दो दिसंबर तक चलेगी जिससे त्योहार में घर जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है।

प्रयागराज से 04183 नंबर की विशेष ट्रेन 20 अक्टूबर से एक दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को शाम 3.25 बजे चलेगी और अगले दिन पूर्वाह्न 11.35 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में 04184 नंबर की विशेष ट्रेन 21अक्टूबर से दो दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को शाम पौने तीन बजे हजरत निजामुद्दीन से चलकर अगले दिन सुबह 9.10 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।