14 अक्टूबर को कई ट्रेनों का बदलेगा रूट, कुछ देरी से चलेंगी; करनाल-पानीपत समेत कई स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली मंडल के भैनी खुर्द-तरावड़ी स्टेशनों के बीच कम ऊंचाई वाले सबवे का निर्माण कार्य ट्रेनों की आवाजाही पर असर डालेगा।

आरसीसी बाॅक्स को धकेलने के लिए सुरक्षा प्लेट लगाने और हटाने के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लाक लिया जाएगा। इसके चलते 14 अक्टूबर को दो ट्रेनों के मार्ग बदले जाएंगे, जबकि कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है।