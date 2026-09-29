14 अक्टूबर को कई ट्रेनों का बदलेगा रूट, कुछ देरी से चलेंगी; करनाल-पानीपत समेत कई स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी
हरियाणा के भैनी खुर्द - तरावड़ी स्टेशनों के बीच सबवे निर्माण के कारण 14 अक्टूबर को कई ट्रेनों के मार्ग ...और पढ़ें
HighLights
हरियाणा में सबवे निर्माण से ट्रेनों के संचालन पर पड़ा असर
14 अक्टूबर को कई ट्रेनों के मार्ग बदले और समय में देरी
आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली मंडल के भैनी खुर्द-तरावड़ी स्टेशनों के बीच कम ऊंचाई वाले सबवे का निर्माण कार्य ट्रेनों की आवाजाही पर असर डालेगा।
आरसीसी बाॅक्स को धकेलने के लिए सुरक्षा प्लेट लगाने और हटाने के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लाक लिया जाएगा। इसके चलते 14 अक्टूबर को दो ट्रेनों के मार्ग बदले जाएंगे, जबकि कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है।
दो ट्रेनों के बदले जाएंगे मार्ग
आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस (11905) 14 अक्टूबर को नई दिल्ली-पानीपत-अंबाला कैंट-चंडीगढ़-लुधियाना के बजाय नई दिल्ली-जाखल-धुरी-लुधियाना के रास्ते चलेगी। इसके चलते पानीपत जंक्शन, करनाल, अंबाला कैंट और चंडीगढ़ का ठहराव नहीं होगा।
वहीं जम्मूतवी-अजमेर गलताधाम पूजा एक्सप्रेस (12414) जम्मूतवी-अंबाला कैंट-कुरुक्षेत्र-करनाल-पुरानी दिल्ली के बजाय कुरुक्षेत्र-नरवाना-शकूरबस्ती-पुरानी दिल्ली के रास्ते चलेगी। इस ट्रेन का करनाल में ठहराव नहीं होगा।
इन ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव
- श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-सूबेदारगंज मेल (20434): 14 अक्टूबर को कटड़ा से दो घंटे की देरी से शाम 5:15 बजे चलेगी।
- करतोली पंजाब-पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस (14054): 65 मिनट की देरी से रात 10 बजे रवाना होगी।
- जम्मूतवी-दिल्ली सराय रोहिल्ला दुरंतो एक्सप्रेस (12266): डेढ़ घंटे की देरी से रात 8:45 बजे चलेगी।
- पुरानी दिल्ली-करतोली पंजाब एक्सप्रेस (14053): दो घंटे की देरी से रात 12:50 बजे, यानी 15 अक्टूबर को रवाना होगी।
- कालका-हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस (13052): 14 अक्टूबर को तरौरी स्टेशन पर 15 मिनट रुककर आगे रवाना होगी।
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