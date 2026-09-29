त्योहारों पर रेलवे की सौगात: दिल्ली से कामाख्या के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, बिहार के कई स्टेशनों पर ठहराव

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। त्योहार के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से कामाख्या के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे की ओर से जारी निर्देश के अनुसार ट्रेन संख्या 04076/04075 दिल्ली-कामाख्या-दिल्ली रिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन बिहार के कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी।

सोनपुर रेल मंडल के शाहपुर पटोरी स्टेशन पर भी ट्रेन का ठहराव दिया गया है। ट्रेन संख्या 04076 दिल्ली से 03 अक्टूबर से 29 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 04075 कामाख्या से 05 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक प्रत्येक सोमवार को परिचालित होगी। ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे और इसका परिचालन इलेक्ट्रिक इंजन से किया जाएगा।

दिल्ली से चलने वाली ट्रेन प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर होते हुए शाहपुर पटोरी पहुंचेगी। इसके बाद बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, नवगछिया, कटिहार, किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कूचबिहार, न्यू अलीपुरद्वार, कोकराझार, न्यू बोंगाईगांव, बारपेटा रोड और रंगिया होते हुए कामाख्या पहुंचेगी।