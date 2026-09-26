समस्तीपुर होकर चलने वाली कई ट्रेनें रद, हटिया तक चलेगी मौर्य एक्सप्रेस; रीमॉडलिंग कार्य के चलते रेलवे का फैसला

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल अंतर्गत झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में रीमॉडलिंग कार्य कराया जाएगा।

इसके लिए 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक 18 दिवसीय नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य, 15 दिसंबर को 10 घंटे का विशेष ब्लॉक तथा 16 से 17 दिसंबर तक दो दिवसीय पोस्ट-एनआई कार्य निर्धारित किया गया है।

आधारभूत संरचना विकास से जुड़े इस कार्य के कारण समस्तीपुर रेल मंडल से परिचालित एवं होकर गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में रद किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन एवं प्रारंभ किया जाएगा।