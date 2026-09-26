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बंगाल से यूपी के लिए 13 अक्टूबर से चलेगी त्योहार स्पेशल ट्रेन, छपरा-सिवान समेत 21 स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज 

By Tarun Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Sat, 26 Sep 2026 07:34 PM (IST)

रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सियालदह और गोरखपुर के बीच द्वि-साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

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  1. सियालदह-गोरखपुर के बीच द्वि-साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन चलेगी।

  2. यह ट्रेन छपरा और सिवान होकर यात्रियों को सुविधा देगी।

  3. 13 अक्टूबर से 26 नवंबर तक कुल 14 फेरे लगाएगी।

जागरण संवाददाता, सिवान। आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सियालदह और गोरखपुर के बीच द्वि-साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

03131/03132 सियालदह-गोरखपुर-सियालदह त्योहार विशेष ट्रेन छपरा और सिवान होकर चलेगी। इससे पर्व के दौरान यात्रियों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

इस संबंध में बताया कि ट्रेन संख्या 03131 सियालदह-गोरखपुर द्वि-साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन 13 अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सियालदह से रात 11:40 बजे रवाना होगी।

ट्रेन दूसरे दिन छपरा स्टेशन पर दोपहर 2:20 बजे तथा सिवान में 3:25 बजे पहुंचेगी। इसके बाद भटनी, देवरिया सदर और चौरी चौरा होते हुए शाम 6:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन संख्या 03132 गोरखपुर-सियालदह त्योहार विशेष ट्रेन 14 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को गोरखपुर से रात 8:35 बजे रवाना होगी।

यह ट्रेन चौरी चौरा, देवरिया सदर और भटनी होते हुए रात 11:15 बजे सिवान पहुंचेगी। इसके बाद छपरा से अगले दिन रात 1:15 बजे प्रस्थान करते हुए विभिन्न स्टेशनों के रास्ते दोपहर 3:40 बजे सियालदह पहुंचेगी।

03131 सियालदह-गोरखपुर ट्रेन का स्टॉपेज

  • सियालदह (SDAH)
  • नैहाटी जंक्शन (NH)
  • बंदेल जंक्शन (BDC)
  • बर्द्धमान जंक्शन (BWN)
  • दुर्गापुर (डीजीआर)
  • आसनसोल जंक्शन (ASN)
  • चित्तरंजन (CRJ)
  • मधुपुर जंक्शन (MDP)
  • जसीडीह जंक्शन (JSME)
  • झाझा (JAJ)।
  • किऊल जंक्शन (KIUL)
  • बरौनी जंक्शन (BJU)
  • शाहपुर पटोरी (SPP)
  • हाजीपुर जंक्शन (HJP)
  • सोनपुर जंक्शन
  • छपरा (सीपीआर)
  • सीवान जंक्शन (एसवी)
  • भटनी जंक्शन (BTT)
  • देवरिया सदर (DEOS)
  • चौरी चौरा (CC)
  • गोरखपुर जंक्शन (GKP)

14 फेरे लगाएगी ट्रेन 

बताया कि इस विशेष ट्रेन का संचालन कुल 14 फेरों के लिए किया जाएगा। ट्रेन में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के चार, शयनयान श्रेणी के 10, सामान्य द्वितीय श्रेणी के छह तथा एसएलआरडी के दो कोच सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे।

त्योहार के दौरान सियालदह, छपरा, सिवान और गोरखपुर के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए इस ट्रेन के परिचालन से अतिरिक्त आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी।

 

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