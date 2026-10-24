अमेरिका में गिरफ्तार हुए हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया की क्राइम कुंडली, विदेश से कैसे चला रहे थे रंगदारी रैकेट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हरियाणा एसटीएफ ने विदेश में छिपे बैठे अपराधियों पर बड़ा प्रहार किया है। अमेरिकी एजेंसियों के सहयोग से चलाए जा रहे अभियान में दो बड़े और कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है।

हिमांशु भाऊ ने हिमांशु सिगरोहा के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। वहीं नीरज फरीदपुरिया ने नीरज कौशिक के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। वह 2025 के आखिरी महीनों में पुर्तगाल से अमेरिका भी शिफ्ट हो गया था। अमेरिका की एजेंसी इमीग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने हिमांशु और नीरज फरीदपुरिया की जानकारी जारी की है। हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने फर्जी पासपोर्ट बनवाने के लिए नाम बदले थे। हरियाणा एसटीएफ के पुख्ता इनपुट्स के आधार पर यह कार्रवाई अमेरिकी एजेंसी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट और उसकी ईआरओ डिवीजन की मदद से की गई है। अब इन दोनों को भारत डिपोर्ट करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

विदेश से चला रहा था रंगदारी रैकेट गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को अमेरिका के लास वेगास से दबोचा गया है। यह कई ऐसे फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका भाग गया था और वहां से भारत में रंगदारी रैकेट चला था। वह हांसी में जिम मालिक कपिल की हत्या समेत कई अन्य जघन्य मामलों में लंबे समय से वांछित चल रहा था।

हरियाणा एसटीएफ, अमेरिकी प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है ताकि उसे जल्द से जल्द भारत लाकर कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके। नीरज फरीदपुरिया को भी अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर रंगदारी, मारपीट, अवैध वसूली और संगठित अपराध के दर्जनों गंभीर मामले दर्ज हैं। उसका नाम कांग्रेस नेता विकास चौधरी की हत्या के मामले में भी सामने आया था, और एनआईए उसके ठिकानों पर छापामारी भी कर चुकी है।