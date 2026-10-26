शाम को डाला लेंटर, कुछ देर बाद ढहा; दिल्ली में पिता-पुत्र की मौत, अवैध निर्माण पर सवाल

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। हर्ष विहार स्थित मिलन गार्डन में 200 गज में अवैध रूप से किए जा रहे अवैध निर्माण ने दो लोगों की जान ले ली। रविवार शाम मकान का लेंटर गिरने से ठेकेदार व एक कर्मचारी मलबे के नीचे दब गए थे। एनडीआरएफ, दमकल व पुलिस ने रातभर बचाव कार्य चलाया। सोमवर सुबह दोनों के शव बरामद हुए। उनकी पहचान ठेकेदार चंद्रपाल व इनके बेटे विजय कुमार के रूप में हुई है।

इस साल अवैध निर्माण ने ली नौ जान इस साल यमुनापार में अवैध निर्माण से इस साल नौ लोगों की जान जा चुकी है, इसके बाद भी निगम अवैध निर्माण पर नकेल नहीं कस पा रहा है। मकान मालिक कुलविंदर तंवर के खिलाफ हर्ष विहार थाना लापरवाही से मौत की धारा में केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है।

शाम को डाला गया था लेंटर जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि रविवार शाम करीब 6.46 बजे सूचना मिली थी कि मिलन गार्डन में 200 गज में अवैध रूप से निर्माण कार्य चल चल रहा था। रविवार शाम तक पहली मंजिल का लेंटर डाला गया था। शाम पांच बजे तक लेंटर डालने के बाद अधिकतर कर्मचारी जा चुके थे।

सेटरिंग ठेकेदार व उनका बेटा जो कि कर्मचारी के रूप में कार्य करता था वह रुके हुए थे। अचानक से लेंटर गिर गया और वह दब गए। मलबा बहुत ज्यादा था। एनडीआरएफ व अन्य एजेंसी रातभर लगी रही। दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं।