गुरुग्राम में 5 मंजिला मकान झुकने पर बड़ा एक्शन, पड़ोस वाले प्लॉट का बिल्डिंग प्लान कैंसिल; मांगी रिपोर्ट

गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। सुशांत लोक-1 के सी ब्लॉक में मकान झुकने और आसपास के घरों में दरारें आने के मामले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने सख्त कार्रवाई की है।

जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) प्लानिंग ने मकान नंबर सी-1769 के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी रद कर दी है। विभाग ने जांच में शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाने के बाद यह कदम उठाया।

साथ ही प्रभावित मकान को सुरक्षित करने और आसपास रहने वाले लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

22 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, मकान नंबर सी-1770 के मालिक संदीप सिंघल ने विभाग में शिकायत दी थी कि उनके पड़ोस में स्थित मकान नंबर सी-1769 में नींव की खुदाई और मिट्टी हटाने के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए।

इससे उनके मकान में दरारें आ गईं और मकान झुकने लगा। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने मामले की जांच की और मौके का निरीक्षण कराया। इसमें शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए। मकान को रहने के लिए असुरक्षित बताया विभाग ने आदेश में प्रभावित मकान की स्थिति को गंभीर बताते हुए उसे रहने के लिए असुरक्षित करार दिया है। आदेश के मुताबिक, मौजूदा हालात में लोगों की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में प्रभावित ढांचे को सुरक्षित और स्थिर करने के लिए तत्काल कदम उठाना जरूरी है।

डीटीपी प्लानिंग ने मकान नंबर सी-1770 के मालिक को स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मदद से मकान की स्थिति का आकलन कराने और उसे सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं।