पिता की मौत पर भतीजे के साथ बरेली जा रहा था बेटा, गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर गाड़ी की टक्कर से मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर सड़क हादसे में स्कूटी सवार चाचा-भतीजे की मौत हो गई।

सोमवार रात पिता की मौत के बाद बरेली जा रहे बेटे और उनके भतीजे की मौत हो गई। मंगलवार सुबह सेक्टर-99 में अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।