दिल्ली के ग्रीन पार्क में हेलमेट की दुकान में लगी आग, दमकलकर्मियों ने सीढ़ी लगाकर बचाई दो महिलाओं की जान

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक इमारत की भूतल पर बनी हेलमेट की दुकान में रविवार दोपहर को आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकलकर्मियों ने इमारत में फंसी दो महिलाओं को सीढ़ी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दमकल विभाग के अनुसार, शाम करीब 3:45 बजे आग पर काबू पा लिया गया।

दमकल टीम ने बुझाई आग जानकारी के अनुसार, आग आर-1, ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास स्थित इमारत में लगी थी। शुरुआत में दमकल की दो गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग की गंभीरता को देखते हुए बाद में अतिरिक्त गाड़ियां भी बुलाई गईं। कुल नौ दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने का काम किया।