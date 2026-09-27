दिल्ली: घर में घुसा युवती का पूर्व प्रेमी, मारपीट के बाद दुष्कर्म और एसिड अटैक की धमकी; पुलिस जांच में जुटी
सीआर पार्क थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी बेटी के पूर्व प्रेमी पर घर में घुसकर मारपीट और दुष्कर्म ...और पढ़ें
HighLights
पूर्व प्रेमी पर घर में घुसकर बेटी से मारपीट का आरोप।
आरोपी ने दुष्कर्म का प्रयास किया और एसिड अटैक की धमकी दी।
पुलिस ने शिकायत पर एमएलसी कराया, मामले की जांच जारी।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। सीआर पार्क थाना क्षेत्र की महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी के पूर्व प्रेमी ने घर में घुसकर न केवल उनकी बेटी के साथ मारपीट की, बल्कि दुष्कर्म का प्रयास भी किया।
पीड़िता की मां के मुताबिक आरोपित ने उनकी बेटी के चेहरे और पेट पर घूंसे मारे, उसके बाल खींचे, उसे घसीटकर बाथरूम में ले गया, उसके साथ बदसलूकी की और उसके हाथ तोड़ने की कोशिश की।
एसिड अटैक और दुष्कर्म की धमकी भी दी
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उसने महिला को ज़मीन पर गिरा दिया, जिससे उसे चोटें आईं और पैर के अंगूठे का नाखून भी टूट गया। उन्होंने आरोपित की ओर से एसिड अटैक और दुष्कर्म की धमकी भी दी है।
आरोपित जम्मू एंड कश्मीर में तैनात प्रभावशाली अफसर का बेटा है। मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता का एमएलसी कराया। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।
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