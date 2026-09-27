दिल्ली: घर में घुसा युवती का पूर्व प्रेमी, मारपीट के बाद दुष्कर्म और एसिड अटैक की धमकी; पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। सीआर पार्क थाना क्षेत्र की महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी के पूर्व प्रेमी ने घर में घुसकर न केवल उनकी बेटी के साथ मारपीट की, बल्कि दुष्कर्म का प्रयास भी किया।

पीड़िता की मां के मुताबिक आरोपित ने उनकी बेटी के चेहरे और पेट पर घूंसे मारे, उसके बाल खींचे, उसे घसीटकर बाथरूम में ले गया, उसके साथ बदसलूकी की और उसके हाथ तोड़ने की कोशिश की।

एसिड अटैक और दुष्कर्म की धमकी भी दी

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उसने महिला को ज़मीन पर गिरा दिया, जिससे उसे चोटें आईं और पैर के अंगूठे का नाखून भी टूट गया। उन्होंने आरोपित की ओर से एसिड अटैक और दुष्कर्म की धमकी भी दी है।