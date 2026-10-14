वोटर लिस्ट से कट गया है आपका नाम? गाजियाबाद में नाम जुड़वाने के लिए 17 और 24 अक्टूबर को विशेष कैंप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे नागरिकों और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए जिले में 17 और 24 अक्टूबर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

सुबह 10 से शाम चार बजे तक लगेंगे कैंप

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि दोनों दिन सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे।

फार्म-6 भरने में मिलेगी सहायता उन्होंने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के बाद मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क स्थापित होगी। जहां पात्र नागरिकों को फार्म-6 भरने में सहायता दी जाएगी। बीएलओ के पास पर्याप्त संख्या में फार्म-6, अंतिम निर्वाचक नामावली और पूरक सूचियां उपलब्ध रहेंगी। फोटो और निवास संबंधी दस्तावेज लाएं मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के इच्छुक नागरिक अपनी फोटो, जन्मतिथि और निवास संबंधी अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां लेकर पहुंचें। परिवार के किसी सदस्य के मतदाता पहचान पत्र की संख्या उपलब्ध होने पर उसे भी साथ लाएं।