गाजियाबाद के शहीदनगर में निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी, 11 लोग दबे; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शहीदनगर में रविवार शाम एक निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरने से हड़कंप मच गया।

शुरुआती सूचना में तीन से चार लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई थी। बाद में करीब 11 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक, करीब 200 गज के प्लॉट पर गोदाम बनाने के लिए लिंटर डालने का काम चल रहा था। इसी दौरान शटरिंग गिर गई, जिससे वहां मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए।

घटना की सूचना मिलने के बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। करीब 11 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है।

फिलहाल, घटना में किसी की मौत होने की सूचना नहीं है। हादसे के कारणों और घायलों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

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