गंगनहर बंद होने से पूर्वी दिल्ली में गहराया जल संकट, बेहाल हुए लोग

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। गंगनहर से गंगाजल की आपूर्ति बंद होने का असर शनिवार को पूरे दिन यमुनापार के कई इलाकों में देखने को मिला। सुबह से शुरू हुई पानी की किल्लत शाम तक बनी रही।

करावल नगर, यमुना विहार, खजूरी, लक्ष्मी नगर समेत पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई क्षेत्रों में लोगों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल सका। कहीं कम दबाव के चलते घरों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचा तो कहीं गंदा और काला पानी आने की शिकायत सामने आई।

लोगों को हो रही कई परेशानी ऐसे में लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने पड़े। कई स्थानों पर लोगों ने टैंकरों से पानी भरकर काम चलाया, जबकि पीने के पानी के लिए कई लोगों को बोतलबंद पानी खरीदना पड़ा।

गंगनहर की वार्षिक मरम्मत के चलते मुरादनगर से भागीरथी जलशोधन संयंत्र को मिलने वाले गंगाजल की आपूर्ति आठ नवंबर तक बंद रहेगी। इस अवधि में दिल्ली जल बोर्ड यमुना के पानी को शोधित कर जलापूर्ति बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।

लोगों को नहीं मिल पा रहा पर्याप्त पानी गंगाजल की आपूर्ति प्रभावित होने से करावल नगर, यमुना विहार, गोकुलपुरी, बाबरपुर, ताहिरपुर, दिलशाद गार्डन, नंदनगरी, शाहदरा, सीलमपुर, जाफराबाद, शास्त्री पार्क, ब्रह्मपुरी, लक्ष्मी नगर, पटपड़गंज और प्रीत विहार समेत कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रही।

सुबह के समय लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिला। इसके बाद शाम की आपूर्ति के दौरान भी संकट से पूरी तरह राहत नहीं मिल सकी। कुछ स्थानों पर गंदा और काला पानी आने की शिकायतें भी मिलीं। टैंकरों से भरा पानी, पीने के लिए खरीदी बोतलें पानी की किल्लत के कारण लोगों को रोजमर्रा के काम निपटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घरों में खाना बनाने, सफाई और अन्य जरूरी कामों के लिए पानी जुटाना चुनौती बना रहा। जिन स्थानों पर टैंकर उपलब्ध हुए, वहां लोगों ने उनसे पानी भरकर काम चलाया।