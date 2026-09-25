दिल्ली: यमुना में गणेश विसर्जन पर पूरी तरह रोक, यमुनापार में बनाए गए 20 अस्थायी तालाब
दिल्ली प्रशासन ने गणेश विसर्जन के लिए यमुनापार में 20 अस्थायी तालाब बनाए हैं, जिनमें दिल्ली जल बोर्ड ने पानी ...और पढ़ें
HighLights
यमुनापार में गणेश विसर्जन के लिए 20 अस्थायी तालाब निर्मित।
दिल्ली जल बोर्ड ने अस्थायी तालाबों में पानी भरा।
यमुना में विसर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध, पुलिस तैनात।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। गणेश उत्सव के बाद यमुनापार में विसर्जन के लिए जिला प्रशासन ने 20 स्थानों पर अस्थायी तालाब बनाए हैं।
बृहस्पतिवार को दिल्ली जल बोर्ड ने अस्थायी तालाब में पानी भरा। विसर्जन के दौरान शुक्रवार को अस्थायी तालाब में दिल्ली पुलिस व सिविल डिफेंस वालंटियर तैनात रहेंगे।
कई स्थानों पर बनाए अस्थायी तालाब
उत्तर पूर्वी जिलाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि विसर्जन को लेकर प्रशासन की ओर से बनाए गए अस्थायी तालाबों में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। शास्त्री पार्क, करावल नगर समेत कई स्थानों पर तालाब बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रतिमाओं को तालाब तक ले जाने के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं।
यमुना में विसर्जन पर पूरी तरह रोक
पार्किंग की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यमुना में विसर्जन करने पर पूरी तरह से रोक है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि यमुना में किसी को विसर्जन न करने दिया जाए। गुरुवार को भी कई लोगों ने अस्थायी घाटों पर विसर्जन किया।