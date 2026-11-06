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दिल्ली के गांधीनगर कपड़ा मार्केट में लगी आग, बाजार में मची अफरातफरी; आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स

By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Fri, 06 Nov 2026 09:37 AM (IST)

दिल्ली के गांधीनगर स्थित शांति मोहल्ला कपड़ा मार्केट में शुक्रवार को आग लग गई, जिससे बाजार में अफरातफरी मच गई। ...और पढ़ें

गांधीनगर के शांति मोहल्ला स्थित कपड़ा मार्केट में शुक्रवार को आग लग गई। जागरण

गांधीनगर के शांति मोहल्ला स्थित कपड़ा मार्केट में शुक्रवार को आग लग गई। जागरण

HighLights

  1. गांधीनगर कपड़ा मार्केट में आग लगने से बाजार में अफरातफरी।

  2. दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर, आग बुझाने का प्रयास।

  3. आग लगने के कारण और नुकसान की विस्तृत जानकारी प्रतीक्षित।

सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। गांधीनगर के शांति मोहल्ला स्थित कपड़ा मार्केट में शुक्रवार को आग लग गई।  घटना से बाजार में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गईं। 

दमकल विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों की ओर से इसकी जांच की जा रही है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारण और नुकसान के संबंध में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

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