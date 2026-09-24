Exclusive: दिल्ली में ‘पनीर’ के नाम पर अब नहीं बिकेगा एनालॉग पनीर, FSSAI ने जारी किया नोटिफिकेशन

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। नकली और मिलावटी पनीर के खिलाफ दैनिक जागरण के अभियान के बाद एनालाॅग पनीर को ‘पनीर’ के नाम से बनाने और बेचने पर रोक संबंधी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी के साथ राजधानी में एनालॉग पनीर की बिक्री और निर्माण अब पूरी तरह से कानूनी दायरे में आ गई है। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

ताबड़तोड़ किया गया काम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। अधिसूचना 22 सितंबर को जारी हुई और 23 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई। एफएसएसएआई की अधिसूचना सूची में इसे 24 सितंबर को दर्ज किया गया है।

क्या-क्या लग गई पाबंदी? गजट नोटिफिकेशन एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजित पुनहानी ने जारी किया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि दूध से प्राप्त घटकों से निर्मित नहीं किया गया पनीर बनाने और बेचने पर रोक संबंधी प्रावधान किया जा रहा है। ‘एनालाॅग इन डेयरी कांटेक्स्ट’ श्रेणी में पहले से लाइसेंस या पंजीकृत उत्पादों को अपने नाम, लेबल और विपणन में ‘पनीर’ शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा।

60 दिन में दें आपत्तियां और सुझाव एफएसएसएआई ने मसौदे पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार के बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।