63 KM दूरी और धड़कता आया दिल... हरियाणा से दिल्ली तक बना 'ग्रीन कॉरिडोर', मरीज को मिली नई जिंदगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हरियाणा से डोनर हार्ट को महज 63 मिनट में दिल्ली लाकर फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग में 47 वर्षीय मरीज का सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया।

मरीज एडवांस्ड हार्ट फेल्योर से पीड़ित था और उसकी स्थिति गंभीर थी। समय पर डोनर हार्ट अस्पताल पहुंचाने के लिए हरियाणा से दिल्ली तक 63 मिनट का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिससे प्रत्यारोपण की प्रक्रिया समय पर पूरी करने में मदद मिली।