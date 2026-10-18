पहले बेची कार, फिर GPS और 'तीसरी चाबी' से कर ली चोरी! दिल्ली पुलिस ने दो आरोपी दबोचे

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में शाहदरा जिला पुलिस ने बेची हुई कार को जीपीएस से ट्रैक कर चोरी करने के मामले में पूर्व मालिक और उसके साथी को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों ने कार बेचने से पहले उसमें जीपीएस लगवा दिया था और तीसरी चाबी अपने पास रख ली थी। पुलिस ने चोरी की हुंडई वरना कार और नकद 89,500 रुपये बरामद किए हैं।

पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि आठ अक्टूबर को दिलशाद गार्डन में खड़ी कार चोरी हो गई थी। उसमें दो लाख रुपये भी रखे थे। नौ अक्टूबर को सीमापुरी थाने में ई-एफआइआर दर्ज कर जांच एएटीएस को सौंपी गई।

फास्टैग की डिटेल खंगाली पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और फास्टैग की डिटेल खंगाली तो हरियाणा के सोनीपत स्थित खेड़ी दहिया गांव पहुंची। जांच में कार के पूर्व मालिक योगेश दहिया का नाम सामने आया। पुलिस ने 14 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार किया। बाद में उसके साथी साहिल रोहिल्ला को भी दबोच लिया गया।