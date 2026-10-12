बंगला साहिब गुरुद्वारे में बवाल पर पुलिस का एक्शन, केजरीवाल और AAP नेताओं पर FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पार्टी के विधायकों और अन्य नेताओं के खिलाफ बंगला साहिब गुरुद्वारे में कथित हंगामे के मामले में FIR दर्ज की है।

यह कार्रवाई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (DSGMC) की शिकायत के आधार पर की गई है। मामला मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है।

DSGMC ने क्या आरोप लगाए?

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 10 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और समर्थक बंगला साहिब गुरुद्वारे के परिसर में पहुंचे और वहां राजनीतिक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।

कमेटी का कहना है कि इससे गुरुद्वारे की धार्मिक मर्यादा प्रभावित हुई और धार्मिक स्थल का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए करने की कोशिश की गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि घटना के बाद AAP नेताओं और विधायकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट साझा किए, जिनमें कथित तौर पर घटना का भ्रामक या एकतरफा चित्रण किया गया और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को जिम्मेदार ठहराया गया।

कमेटी ने पुलिस से वीडियो के आधार पर प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान करने और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। CEC के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़ा है मामला यह घटनाक्रम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ। शनिवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर की ओर जाने के लिए बंगला साहिब गुरुद्वारे के परिसर में एकत्र हुए थे।

प्रदर्शन का संबंध मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध से था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकते हुए 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया था। इसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।