नई दिल्ली स्टेशन से यात्रा करने वाले ध्यान दें, वंदे भारत-शताब्दी समेत 16 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दशहरा, दीपावली और छठ पूजा में दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशनों विशेषकर नई दिल्ली पर होने वाली भीड़ संभालना रेलवे प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। इसके लिए कई कदम उठाए जाते हैं।

प्लेटफॉर्म पर अधिक भीड़ न हो इसे ध्यान में रखकर ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया जा रहा है। इसी कड़ी में 16 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदलने का निर्णय लिया गया है।

कैसे लिया गया ये फैसला? अधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेनों के समय की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। यह प्रयास किया जा रहा है। एक समय में अधिक अधिक यात्री प्लेटफॉर्म पर नहीं रहें इसके लिए अस्थायी तौर पर यह बदलाव किया जा रहा है।