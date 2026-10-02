कटड़ा और खाटू श्याम जाने वालों को राहत, दिल्ली से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें; अंबाला-रेवाड़ी रूट पर ठहराव

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। त्योहार के दिनों में ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए अलग-अलग शहरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

इसी कड़ी में दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा और रींगस के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है।

नई दिल्ली -श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा विशेष (04081/04082)

नई दिल्ली से शुक्रवार, शनिवार और रविवार को रात 11:45 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा पहुंचेगी। वापसी में शनिवार, रविवार और सोमवार को रात 9 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से रवाना होकर अगले दिन पूर्वाह्न 10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।