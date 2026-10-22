छठ-दीवाली पर घर जाने की टेंशन खत्म, रेलवे ने बढ़ाईं स्पेशल ट्रेनें; 6200 से अधिक फेरे लगाने का प्लान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। त्योहार के दिनों में ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। दीपावली व छठ के समय सबसे अधिक भीड़ पूर्व दिशा की ट्रेनों में है। इसे ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसमें भी जगह मिलने में परेशानी हो रही है।

विशेष ट्रेन घोषित होने के कुछ समय में ही सीट भर जाती है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों के 6200 से अधिक फेरे संचालित किए जाएंगे। विशेष ट्रेनों के फेरों में 30 प्रतिशत वृद्धि उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि त्योहार में यात्रियों को घर जाने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ यात्री सुविधाओं में विस्तार किया गया है। अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने के साथ ही अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पिछले वर्ष त्योहार के दिनों में विशेष ट्रेनों के 4666 फेरे संचालित किए गए थे। इस बार इसकी संख्या में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इस वर्ष उत्तर रेलवे के स्टेशनों से 42 नई ट्रेनें भी चलाई गई हैं। इससे भी यात्रियों को सुविधा होगी।