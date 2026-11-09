पारिवारिक कलह ने छीनी दो जिंदगियां, मां ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान; सदमे में बेटे ने भी लगाया फंदा

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। नंद नगरी इलाके में घरेलू कलह से परेशान होकर एक बुजुर्ग महिला ने ट्रेन के आगे आकर जान दे दी। जब यह बात महिला के छोटे बेटे को पता चली तो उसने घर में पंखे के सहारे रस्सी से लटक कर खुदकुशी कर ली।

मृतक की पहचान नर्मदा देवी व इनके बेटे कमल के रूप में हुई है। दीपावली की खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं। नंद नगरी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। दीवाली की खुशियां मातम में बदल गईंं।

बड़े बेटे के परिवार से साथ रिश्ते खराब नर्मदा देवी अपने परिवार के साथ नंद नगरी स्थित डी ब्लाक में रहती थीं। परिवार में बेटा विनोद, इसकी पत्नी प्रिया और अविवाहित छोटा बेटा कमल थे। बुजुर्ग के पड़ोसियों का आरोप है नर्मदा और उनके बड़े बेटे के परिवार के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। आए दिन किसी न किसी बात पर विवाद होते थे।

विवाद के बाद घर छोड़ कर निकलीं मां नर्मदा अपने छोटे बेटे के साथ मकान की पहली मंजिल पर रहती थी। कमल पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि शुक्रवार को कमल का अपनी भाभी से पानी से हाथ धोने को लेकर बहस हुई थी। बुजुर्ग में बीच में बोलने लगी तो विवाद बढ़ गया। शाम को बुजुर्ग घर वालों को बताए बिना घर से चली गई थीं।

रेलवे ट्रैक पर मिला शव रात साढ़े नौ बजे बुजुर्ग का शव अशोक नगर रेलवे लाइन पर मिला था। राहगीरों ने शव की सूचना रेलवे पुलिस को दी थी। जांच में रेलवे पुलिस को पता चला कि बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे आकर जान दी है। शव को कब्जे में जेकर जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मां के घर से जाने से परेशान कमल रातभर अपनी मां को जगह-जगह तलाश करता रहा।