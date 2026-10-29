मुफ्त दवा का लालच देकर चुराया बायोमेट्रिक, फर्जी हेल्थ कैंप लगाकर बेचे 3000 सिम; मथुरा से 2 शातिर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फर्जी हेल्थ कैंप लगाकर ग्रामीणों के आधार कार्ड और बायोमेट्रिक विवरण चुराकर उक्त जानकारियों से विभिन्न मोबाइल कंपनियों के सिमकार्ड एक्टिवेट कर देश-विदेश के साइबर अपराधियों को बेचने वाले दो आरोपियों को इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) ने मथुरा से गिरफ्तार किया है।

दोनों पिछले एक साल में तीन हजार से अधिक सिमकार्ड एक्टिवेट कर चुके हैं, जिनका इस्तेमाल ''डिजिटल अरेस्ट'' व अन्य साइबर ठगी में किया जा रहा था। इस सिंडिकेट का लिंक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज करीब 2.64 करोड़ की ठगी से जुड़ी शिकायतों से मिला है। डिजिटल अरेस्ट के मामले से मिला सुराग डीसीपी आईएफएसओ गौरव त्यागी का कहना है कि इस कारनामे की जानकारी डिजिटल अरेस्ट के मामले में दर्ज कराई गई शिकायत की जांच से मिली। श्रीनिवास नाम के एक व्यक्ति ने इसी साल आईएफएसओ में दर्ज कराई शिकायत में बताया था कि उन्हें कानूनी कार्रवाई और केस का डर दिखाकर ठगों ने दो हफ्तों तक डिजिटल अरेस्ट रखकर उनसे छह आरटीजीएस ट्रांजक्शन के जरिए 1.64 करोड़ ठग लिए थे।