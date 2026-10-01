दिल्ली के झारखंड भवन में पूर्व सांसद का परिवार लिफ्ट में फंसा, 6 सदस्य हुए बेहोश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में मुनिरका स्थित झारखंड भवन में पूर्व सांसद घूरन राम का पूरा परिवार लिफ्ट में फंस गया। काफी देर तक लिफ्ट में फंसे रहने के कारण परिवार के 6 सदस्य बेहोश हो गए।

वहीं, आनन-फानन सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और बसंत विहार के होली एंजिल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

खबर को अपडेट किया जा रहा है-