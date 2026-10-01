दिल्ली के झारखंड भवन में पूर्व सांसद का परिवार लिफ्ट में फंसा, 6 सदस्य हुए बेहोश
दिल्ली के मुनिरका स्थित झारखंड भवन में पूर्व सांसद घूरन राम का परिवार लिफ्ट में फंस गया, जिससे 6 सदस्य ...और पढ़ें
HighLights
पूर्व सांसद घूरन राम का परिवार लिफ्ट में फंसा।
मुनिरका के झारखंड भवन में हुई यह घटना।
छह सदस्य बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती कराए गए।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में मुनिरका स्थित झारखंड भवन में पूर्व सांसद घूरन राम का पूरा परिवार लिफ्ट में फंस गया। काफी देर तक लिफ्ट में फंसे रहने के कारण परिवार के 6 सदस्य बेहोश हो गए।
वहीं, आनन-फानन सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और बसंत विहार के होली एंजिल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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