बोर्डिंग कराकर विमान से उतारा, Delhi एयरपोर्ट पर एतिहाद की आबू धाबी जा रही फ्लाइट कैंसिल; 200 यात्री परेशान
दिल्ली एयरपोर्ट से अबूधाबी जाने वाली एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट EY217 तकनीकी समस्या के कारण शनिवार देर शाम रद्द कर ...और पढ़ें
HighLights
एतिहाद एयरवेज की दिल्ली-अबूधाबी फ्लाइट EY217 रद हुई
तकनीकी समस्या के कारण करीब 200 यात्री प्रभावित हुए
यात्रियों को विमान से उतारने के बाद रद्द होने की सूचना मिली
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट से अबूधाबी जाने वाली एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट तकनीकी समस्या के कारण शनिवार देर शाम रद कर दी गई।
फ्लाइट रद होने से करीब 200 यात्रियों को कई घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा। विमान से यात्रियों को उतारने के बाद उन्हें फ्लाइट के रद होने की जानकारी दी गई।
तकनीकी समस्या के बाद यात्री उतारे
यात्रियों के अनुसार, एतिहाद की फ्लाइट EY217 को रात 9:15 बजे दिल्ली से अबूधाबी के लिए रवाना होना था। उड़ान से पहले चालक दल ने विमान में तकनीकी समस्या होने की जानकारी दी और करीब 200 यात्रियों को विमान से उतार दिया गया।
कई घंटे बाद फ्लाइट रद हुई
यात्रियों के मुताबिक, विमान से उतारे जाने के कई घंटे बाद एयरलाइन ने फ्लाइट रद करने की घोषणा की। इसके बाद यात्री अबूधाबी जाने के लिए वैकल्पिक विकल्प तलाशने लगे।
बोइंग 787-9 से होनी थी उड़ान
फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com के अनुसार, EY217 का संचालन बोइंग 787-9 विमान से किया जाना था। हालांकि, विमान में आई तकनीकी समस्या से जुड़ी विशेष जानकारी तत्काल सामने नहीं आ सकी।
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