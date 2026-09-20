बोर्डिंग कराकर विमान से उतारा, Delhi एयरपोर्ट पर एतिहाद की आबू धाबी जा रही फ्लाइट कैंसिल; 200 यात्री परेशान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट से अबूधाबी जाने वाली एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट तकनीकी समस्या के कारण शनिवार देर शाम रद कर दी गई।

फ्लाइट रद होने से करीब 200 यात्रियों को कई घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा। विमान से यात्रियों को उतारने के बाद उन्हें फ्लाइट के रद होने की जानकारी दी गई।

तकनीकी समस्या के बाद यात्री उतारे

यात्रियों के अनुसार, एतिहाद की फ्लाइट EY217 को रात 9:15 बजे दिल्ली से अबूधाबी के लिए रवाना होना था। उड़ान से पहले चालक दल ने विमान में तकनीकी समस्या होने की जानकारी दी और करीब 200 यात्रियों को विमान से उतार दिया गया।