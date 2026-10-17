IGI एयरपोर्ट पर एमिरेट्स विमान से पक्षी की टक्कर, स्ट्राइक के बाद फ्लाइट EK517 रोकी; दुबई जा रहे यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार को दुबई जाने वाली एमिरेट्स एयरलाइंस की उड़ान ईके 517 के साथ बर्ड स्ट्राइक की घटना सामने आई।

पक्षी के विमान से टकराने के बाद उसके अगले हिस्से (नोज कोन) को नुकसान पहुंचने की खबर है। इसके चलते उड़ान में देरी हुई और यात्रियों को आगे की यात्रा के संबंध में जानकारी मिलने का इंतजार करना पड़ा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एमिरेट्स की उड़ान ईके 517 को शनिवार शाम 4:25 बजे टर्मिनल-3 से दुबई के लिए रवाना होना था। हालांकि, पक्षी से टकराने की घटना के बाद विमान के निर्धारित समय पर उड़ान भरने में बाधा आई। विमान के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा है।

घटना से संबंधित वीडियो भी वायरल घटना से संबंधित वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए, जिनमें विमान के अगले हिस्से पर क्षति दिखाई देने का दावा किया गया है। विमान के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचने की स्थिति में उसकी तकनीकी जांच जरूरी होती है।

ऐसे में विमान की स्थिति का आकलन करने और सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही उड़ान के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। इसके कारण हो रहे उड़ान में देरी के कारण यात्रियों को प्रस्थान के नए समय की जानकारी मिलने का इंतजार करना पड़ रहा है।