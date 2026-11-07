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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: दिल्ली समेत 7 राज्यों में वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों को मिलेगा एक और मौका

By Jagran News Shiv Govind Mishraa Edited By:

चुनाव आयोग ने दिल्ली समेत सात राज्यों में मतदाता सूची से हटाए गए लाखों लोगों को नाम दोबारा जोड़ने का ...और पढ़ें

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।