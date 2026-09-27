हिट एंड रन: द्वारका एक्सप्रेसवे पर THAR ने बाइक सवार को मारी टक्कर, आरोपी ड्राइवर मौके से फरार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हिट एंड रन का एक नया मामला सामने आया है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर काले रंग की महिंद्रा थार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद आरोपी कार सवार मौके से फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार, थार की टक्कर लगने से बाइक सवार दोनों युवक उछलकर नीचे सड़क पर गिर गए, जिससे दोनों को चोटें आई हैं। हालांकि, दोनों युवकों ने हेलमेट पहना हुआ था। इस वजह से उनकी जान बच गई। यह घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है।

वीडियो आया सामने वहीं, सामने आए हादसे के वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिंद्रा थार तेज रफ्तार से आती है और बाईं ओर से सर्विस लेन में जाती है और फिर एक साथ कई लेन पार करने की कोशिश करती है।