हिट एंड रन: द्वारका एक्सप्रेसवे पर THAR ने बाइक सवार को मारी टक्कर, आरोपी ड्राइवर मौके से फरार
राजधानी दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक महिंद्रा थार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिससे वे ...और पढ़ें
HighLights
द्वारका एक्सप्रेसवे पर महिंद्रा थार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी।
टक्कर के बाद थार चालक मौके से फरार हो गया।
हेलमेट पहनने से बाइक सवार युवकों की जान बच गई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हिट एंड रन का एक नया मामला सामने आया है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर काले रंग की महिंद्रा थार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद आरोपी कार सवार मौके से फरार हो गया।
जानकारी के अनुसार, थार की टक्कर लगने से बाइक सवार दोनों युवक उछलकर नीचे सड़क पर गिर गए, जिससे दोनों को चोटें आई हैं। हालांकि, दोनों युवकों ने हेलमेट पहना हुआ था। इस वजह से उनकी जान बच गई। यह घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है।
वीडियो आया सामने
वहीं, सामने आए हादसे के वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिंद्रा थार तेज रफ्तार से आती है और बाईं ओर से सर्विस लेन में जाती है और फिर एक साथ कई लेन पार करने की कोशिश करती है।
बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर
इसके बाद थार सवार ड्राइवर बहुत कम जगह से निकलने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसने एक बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर कार समेत मौके से फरार हो गया।
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