द्वारका एक्सप्रेसवे हादसा: ट्रक में पीछे से जा घुसी तेज रफ्तार कार, पल भर में बनी आग का गोला; ड्राइवर की जलकर मौत

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। छावला थाना क्षेत्र में द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुरुवार रात तेज रफ्तार किया कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें आग लग गई।

कार चला रहे श्याम विहार निवासी नीरज गोहर (34) आग की लपटों में फंस गए और उनकी मौके पर ही जलकर मौत हो गई। नीरज छावला में ट्रैवल कंसल्टेंट का काम करते थे। हादसा रात करीब 9:15 बजे हुआ। दुर्घटना में किसी अन्य के घायल होने की सूचना नहीं है।

टक्कर के तुरंत बाद कार में लगी आग पुलिस के अनुसार, कार ट्रक में पीछे से टकराई थी। टक्कर के तुरंत बाद कार में आग लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार चालक की मौत हो चुकी थी। आग बुझाने के बाद चालक के शव को कार से बाहर निकाला गया।