सिर्फ 5 छात्र ही करेंगे प्रचार, पोस्टर भी हाथ से लिखने होंगे; DUSU चुनाव के लिए नई गाइडलाइन जारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार प्रचार से लेकर मतदान तक सुरक्षा और नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया है।

चुनाव प्रचार में वाहनों के इस्तेमाल, पोस्टर-पर्चे, भीड़ जुटाने और मादक पदार्थों के इस्तेमाल पर सख्ती बरती जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन रद करने के साथ गंभीर स्थिति में चुनाव रद करने की चेतावनी भी दी गई है।

प्रशासन की तैयारी का सबसे अहम हिस्सा उत्तरी और दक्षिणी परिसर में 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी है। पांच विद्यार्थियों की सीमा, वाहनों पर भी शिकंजा डीयू के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए एक उम्मीदवार के साथ पांच से अधिक विद्यार्थी नहीं जा सकेंगे। छात्राओं के कॉलेजों में केवल छात्राओं को ही प्रचार की अनुमति होगी।

उम्मीदवारों के वाहनों में शराब या मादक पदार्थ मिलने पर तत्काल नामांकन रद किया जाएगा। पुलिस वाहनों की गलत पार्किंग, काले शीशों और अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई करेगी। अब तक लग्जरी गाड़ी और अवैध पार्किंग करने वाले 40 से अधिक छात्रों के चालान काटे भी गए है। आपातकालीन वाहन को रास्ता नही देने पर भी पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। वाल आफ डेमोक्रेसी पर ही हाथ से लिखे पोस्टर प्रचार सामग्री को लेकर भी विश्वविद्यालय ने स्पष्ट नियम बनाए हैं। छपे हुए पोस्टर और पर्चों पर पूरी तरह रोक रहेगी। केवल हाथ से लिखे पोस्टर निर्धारित वाल आफ डेमोक्रेसी पर लगाए जा सकेंगे।

साथ ही जो हाथ से बने पोस्टर या पर्ची है वो अदिक संख्या में मिली तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्राक्टर ने सभी 54 कॉलेजों के प्राचार्यों से 10×10 फुट की दो-दो वाल दीवारें बनाने का आग्रह किया है।