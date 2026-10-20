दशहरा 2026: दिल्ली और नोएडा में कई रास्ते बंद, रामलीला और रावण दहन के चलते इन रूटों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

डिजिटल फर्स्ट, नई दिल्ली। दशहरा की वजह से दिल्ली-नोएडा के कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें, तो यात्रियों की सहूलियत के लिए कई मार्ग बदल दिए गए हैं, ताकि उन्हें जाम की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े।

ऐसे में अगर आपने कहीं जाने का प्लान बनाया है या बना रहे हैं, तो इन बदलावों के बारे में जान लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। पूर्वी दिल्ली में भीड़ की आशंका अगर आप पूर्वी दिल्ली जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि दशहरा के मौके पर आज यहां भीड़ बढ़ने की आशंका है। अगर आप इस मार्ग से जाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा समय बढ़ाकर ही चलें।

रिपोर्ट के मुताबिक, एनएच 24, रोड नंबर 56 और विकास मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। ऐसी स्थिति में इन रास्तों से गुजरने वाले लोग थोड़ा समय बढ़ाकर ही चलें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। रोकी गई वाहनों की आवाजाही वहीं, नोएडा स्टेडियम में रामलीला के कार्यक्रम और रावण दहन की वजह से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। सेक्टर 12, 22, 56 तिहारे स्टेडियम चौक, मोदी मॉल चौक, रिलायंस चौक और सेक्टर 31-25 चौक के पास ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।