DU में महिला सुरक्षा पर छात्राओं का मार्च, 'बिना डर पढ़ें और चलें' की उठाई आवाज; प्रशासन से मांगे ठोस कदम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डीयू में छात्राओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। सोमवार को मिरांडा हाउस से विद्यार्थियों और छात्राओं ने महिला सुरक्षा मार्च निकाला।

मार्च के दौरान छात्राओं ने विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल उपलब्ध कराने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने की मांग उठाई। मार्च में डूसू सचिव रिया छावड़ी समेत विभिन्न कालेजों के छात्र प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

छात्राओं को मिले निडर माहौल एबीवीपी के मार्च में शामिल छात्राओं ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं को बिना किसी डर के पढ़ाई और आवाजाही का माहौल मिलना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था केवल किसी घटना के बाद सक्रिय होने के बजाय नियमित रूप से प्रभावी रहनी चाहिए। विद्यार्थियों ने शिकायतों के लिए जवाबदेह और त्वरित व्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया।

पिछले मामलों का उल्लेख सचिव रिया छावड़ी ने कहा कि छात्राओं को विश्वविद्यालय में बिना भय के पढ़ने, आने-जाने और अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर सभी मामलों में समान संवेदनशीलता के साथ आवाज उठाई जानी चाहिए।