हौज खास के पार्कों में पुलिस आयुक्त ने परखी सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर गश्त बढ़ाने के निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने सोमवार शाम राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से हौज खास स्थित अरुण जेटली पार्क, नेशनल पार्क और एलएसआर कालेज स्थित 'पिंक बूथ' का दौरा किया।

इस दौरान उन्होंने जमीनी स्तर पर सुरक्षा इंतजामों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त के साथ विशेष पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था, जोन-दो नीरज ठाकुर, संयुक्त पुलिस आयुक्त व ओएसडी संजय कुमार जैन, संयुक्त पुलिस आयुक्त दक्षिणी रेंज विजय कुमार और पुलिस उपायुक्त दक्षिण जिला अनंत मित्तल सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।