जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) ने स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन में बेहतर प्रदर्शन का एक और अवसर दिया है।

विद्यार्थी प्रत्येक विषय की ऑनलाइन परीक्षा में दो बार शामिल हो सकेंगे। दोनों प्रयासों में से जिस परीक्षा में अधिक अंक मिलेंगे, उन्हें ही आंतरिक मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा।

इससे विद्यार्थियों को पहली बार में अपेक्षित अंक नहीं मिलने पर दोबारा प्रदर्शन सुधारने का मौका मिलेगा।

10 दिसंबर तक दे सकेंगे दो बार परीक्षा

एसओएल के पीजी प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की एमसीक्यू आधारित आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू होकर 10 दिसंबर 2026 तक चलेंगी। खास बात यह है कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए किसी एक निर्धारित दिन या समय का इंतजार नहीं करना होगा।