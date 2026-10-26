विदेश में पढ़ाई के लिए DU की नई गाइडलाइंस, 7.5 CGPA वाला नया फॉर्मूला लागू; 66% अटेंडेंस भी जरूरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डीयू ने इरास्मस मोबिलिटी कार्यक्रम के तहत विदेश में पढ़ाई और शोध का अवसर पाने वाले छात्रों, पीएचडी शोधार्थियों और शिक्षकों के चयन के लिए नए नियम निर्धारित किए हैं।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से जारी अधिसूचना में पात्रता से लेकर चयन के मूल्यांकन मानकों तक का विस्तृत ब्योरा दिया गया है। नई व्यवस्था में शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ साक्षात्कार, शोध प्रस्ताव और विदेशी विश्वविद्यालय में शोध पर्यवेक्षक की उपलब्धता को महत्व दिया गया है।

अकादमिक रिकॉर्ड का सबसे अधिक महत्व नियमों के अनुसार, आवेदन करने वाले छात्र का डीयू में पंजीकृत होना जरूरी है। पिछले सेमेस्टर में कोई पेपर दोबारा देने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम 66.67 प्रतिशत उपस्थिति, निर्धारित भाषा दक्षता और कम से कम दो वर्ष की वैधता वाला पासपोर्ट भी अनिवार्य है।

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम 7.5 सीजीपीए, जबकि एससी-एसटी वर्ग के लिए 6.5 सीजीपीए निर्धारित किया गया है। इससे पहले नेट-जेआरएफ करने वाले छात्रों को सीधे इस कार्यक्रम के तहत जाने का अवसर मिलता था।