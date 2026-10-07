DU के छात्रों के पास कॉलेज बदलने का मौका, माइग्रेशन के लिए 9 अक्टूबर तक सकते हैं अप्लाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डीयू में पढ़ाई के दौरान काॅलेज बदलने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए सीमित अवधि के लिए माइग्रेशन का अवसर दिया गया है।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इंटर-काॅलेज माइग्रेशन के लिए विद्यार्थी नौ अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा सभी छात्रों के लिए नहीं है। डीयू के नियमों के अनुसार केवल तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके विद्यार्थी ही काॅलेज बदलने के लिए आवेदन कर सकेंगे।